Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева

Кремль отказался комментировать информацию о гибели генерал-майора российской армии Сергея Горячева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что Горячев погиб 12 июня в результате ракетной атаки, отметил, что данный вопрос нужно адресовать Минобороны.

Горячев — начальник штаба 35-й общевойсковой армии. Одним из первых в гибели генерал-майора сообщил в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок. Минобороны информацию официально не комментировало.

По словам военкора, генерал-майор погиб во время тяжелых боев, которые шли весь день 12 июня почти по всей линии боевого соприкосновения группировки «Восток».