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Microsoft прекратила поддержку устаревшей Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft объявила об окончании поддержки Windows 10 версии 21H2. Эта версия операционной системы больше не будет получать ежемесячные обновления.

Компания рекомендует пользователям Windows 10 версии 21H2 как можно скорее обновиться до актуальной версии операционной системы, чтобы продолжить получение патчей с улучшениями безопасности и исправлениями ошибок.

Windows 10 версии 21H2 вышла во второй половине 2021 года. Она получила 18 месяцев активной поддержки для вариаций Windows Home, Professional, Professional Education и Professional for Workstations. Теперь этот срок завершился.

Текущие пользователи Windows 10 21H2 должны подготовиться к принудительному обновлению. Microsoft автоматически переведет такие ПК на версию 22H2 с помощью специального пакета поддержки.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Свой убогий юмор своим побратимам втюхивай чепуха )

pepelmetal

Приятно посмотреть как об "гигимона" ноги вытирают

Uynachalnica

А где еще такие сказки можно почитать?

Alhazred

Не надо путать приграничные конфликты и реальные боевые действия. Да и США Вьетнам не угрожал. Так что...