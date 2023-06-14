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Россияне перешли на отечественную косметику

Источник:
ТАСС
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Каждый второй россиянин перешел на отечественную косметику из-за ухода известных зарубежных марок, сообщил глава Роскачества Максим Протасов.

По оценке эксперта, за последний год 47% россиян в связи с отсутствием привычных иностранных брендов переключились или перешли полностью и стали чаще покупать бренды локального, местного производства.

Согласно исследованию ведомства, 65% потребителей заметили появление на полках магазинов новых российских брендов. Так, из 300 новых производителей, появившихся на российском рынке, 120 представляют собой отечественные бренды.

При этом практически каждый второй россиянин хотел бы, чтобы импортные косметические бренды вернулись на российский рынок. Эксперты отмечают, что это косвенно указывает на неудовлетворенность потребителей качеством отечественной косметики.

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Экономика #Торговля
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