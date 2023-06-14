Минобороны оценило потери ВСУ в ходе наступления

Вооруженные силы Украины с начала контрнаступательных действий 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших от применения российского высокоточного оружия, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ВСУ за сутки безуспешно пытались наступать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, однако все атаки были отбиты. Потери украинской армии составили более 800 военнослужащих, 20 танков и 15 БМП.

Так, на Времевском выступе в районе Макаровки обороняющиеся подразделения группировки войск «Восток» отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожив четыре танка и семь боевых бронированных машин

Кроме этого, ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники.