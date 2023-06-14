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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны оценило потери ВСУ в ходе наступления

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины с начала контрнаступательных действий 4 июня потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших от применения российского высокоточного оружия, сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

Отмечается, что ВСУ за сутки безуспешно пытались наступать на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях, однако все атаки были отбиты. Потери украинской армии составили более 800 военнослужащих, 20 танков и 15 БМП.

Так, на Времевском выступе в районе Макаровки обороняющиеся подразделения группировки войск «Восток» отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожив четыре танка и семь боевых бронированных машин

Кроме этого, ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники.

Тема: Военная операция на Украине
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