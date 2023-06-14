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Первую космическую фабрику вывели на орбиту Земли

Источник:
NewAtlas
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Калифорнийская компания Varda вывела на орбиту Земли первый коммерческий завод — он будет синтезировать материалы, создание которых в обычных условиях невозможно.

первая космическая фабрика
первая космическая фабрика
Фото: © Varda

Химические и физические процессы в условиях невесомости протекают иначе, чем в присутствии силы тяжести. Космический завод будет вращаться вокруг Земли на высоте порядка тысячи километров, где воздействие гравитации крайне незначительно.

Кроме этого, на борту завода поддерживаются стерильные условия. В таких условиях рост кристаллов предельно стабилен, также отсутствует расслоение жидких смесей и конвективных потоков в процессе нагревания.

В качестве эксперимента завод будет видоизменять лекарство от СПИДа — его планируется термически обрабатывать для изучения поведения его кристаллической структуры в невесомости. Работы продлятся около месяца.

Опытная эксплуатация космического завода начнется на следующей неделе после проведения серии системных тестов. После завершения эксперимента возвращаемый модуль отправится на Землю, чтобы вернуть произведенные в космосе материалы.

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