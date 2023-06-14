НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко послал Киев «на хрен»

Источник:
Sibnet.ru
618 9

Украинская делегация предлагала провести переговоры о мире в Стамбуле, однако Белоруссия отвергла такой вариант, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам главы республики, белорусская сторона сначала встречалась с украинской делегацией во Львове. При этом Лукашенко не уточнил, что когда именно проходили переговоры, передает канал «Россия 1».

«Ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что с инициативой провести переговоры выступил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались спустя три дня после начала российской военной операции.

Однако по инициативе украинской стороны диалог был свернут. Лукашенко после начала боевых действий неоднократно призывал возобновить мирные переговоры между Москвой и Киевом.

Еще по теме
Ключевой союзник показал США «средний палец»
Путин пригрозил Украине «санитарной зоной»
Черная метка: Запад придумал способ парализовать экономику России
Байдена заподозрили в «преступлении века»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Пригожин раскрыл свои амбиции и призвал объединиться для победы
Обсуждение (9)
Картина дня
Лукашенко послал Киев «на хрен»
СМИ сообщили о ранении депутата Делимханова в зоне СВО
Ключевой союзник показал США «средний палец»
Дроны по просьбе Путина интегрируют в воздушное пространство
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Tanatholog

У такой знаменитой личности не хватило денег на билет с багажом?

Danilon

Путин не может даже вокруг Рублёвки и Кремля санитарную зону создать. Беда не столько в том, что этот...

DEMON01

Очередной сюжет из рубрики Вовкины мечты

pepelmetal

Приятно посмотреть как об "гигимона" ноги вытирают