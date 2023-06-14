Лукашенко послал Киев «на хрен»

Украинская делегация предлагала провести переговоры о мире в Стамбуле, однако Белоруссия отвергла такой вариант, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам главы республики, белорусская сторона сначала встречалась с украинской делегацией во Львове. При этом Лукашенко не уточнил, что когда именно проходили переговоры, передает канал «Россия 1».

«Ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что с инициативой провести переговоры выступил президент Украины Владимир Зеленский. Известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались спустя три дня после начала российской военной операции.

Однако по инициативе украинской стороны диалог был свернут. Лукашенко после начала боевых действий неоднократно призывал возобновить мирные переговоры между Москвой и Киевом.