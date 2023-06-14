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СМИ сообщили о ранении депутата Делимханова в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов
Депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов
Фото: © https://t.me/adelimkhanov_95

Депутат Государственной Думы от Чечни Адам Делимханов ранен, сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Украинские телеграм-каналы распространили информацию о якобы гибели Делимханова в зоне СВО. Они утверждают, что колонну с депутатом и 200 бойцами накрыли из артиллерии в Запорожской области.

Депутат Андрей Картаполов в своем телеграм-канале заявил, что Делимханов «жив и здоров, не верьте всяким хрюшкам». Такую информацию со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина подтвердил депутат Дмитрий Кузнецов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что не может связаться с Делимхановым. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого брата. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать», — написал он в своем телеграм-канале.

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