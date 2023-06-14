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Российские ученые изобрели средство, позволяющее не пьянеть

Источник:
«Известия»
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Ученые МФТИ представили препарат, который позволяет употреблять алкоголь и не пьянеть. Биологически активная пищевая добавка снижает эффект от алкогольных напитков и позволяет сохранить трезвость мышления во время вечеринки.

«Добавка будет полезна, когда нужно поддержать светскую беседу с бокалом в руке и при этом держать себя под контролем и сохранять остроумие. Или для агентов по продажам — при работе с клиентами в неформальной обстановке», — пояснил один из создателей препарата Илья Иващенко.

Пищевая добавка также эффективна для облегчения похмельного синдрома. Средство выпускается в виде порошка, его состав держится разработчиками в секрете.

Чтобы не опьянеть, надо высыпать один пакетик в воду или чай, а затем выпить. При этом стоимость разовой дозы составит всего 30 рублей.

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