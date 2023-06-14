Роналду объяснил победный клич «Siu»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, что значит клич «Siu», который он издает во время празднования гола.

«Это стало глобальным феноменом. И мне приятно, что игроки, спортсмены из других видов и маленькие дети повторяют его. "Siu" означает: "Да!", это довольно просто, но с сильным посылом», — цитирует Роналду FourFourTwo.

Фирменное празднование гола появилось у Роналду в августе 2013 года во время финального матча между «Реалом», за который тогда играл португалец, и «Челси» на Международном кубке чемпионов в США.

«Как-то мы играли с "Челси" в предсезонном американском турне накануне сезона 2013/14, и я придумал особое празднование. Оно просто вырвалось наружу. Я стал делать это чаще и чаще, и мне кажется, что болельщики видят это и говорят: "Криштиану, Сиииииииуууу"», — говорил футболист в интервью Soccer.com в 2019 году.

Позже Роналду добавил к крику эффектный разворот на 180 градусов и приземление на широко расставленные ноги.