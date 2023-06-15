Terra Trade – не совсем типичный брокер, который станет ограничиваться только предоставлением услуг для самостоятельного трейдинга. В компании прекрасно понимают, что трейдинг – профессия не из простых. А потому стараются обеспечить всестороннюю поддержку клиентов.

Клиенты, к примеру, могут рассчитывать на результативную программу обучения, а также на доступ к бесплатным сигналам. И судя по отзывам о Terra Trade, вот эти самые готовые инвестиционные рекомендации приносят стабильный доход. Учитывая простоту и перспективы такого варианта заработка, мимо него просто невозможно пройти мимо. А потому стоит посмотреть, как же это все работает, на какую прибыль можно рассчитывать и что представляет собой брокер Terra Trade.

Отзывы о Terra Trade и рекомендациях брокера

Появление и распространение интернета существенно упростило получение информации буквально обо всем. И теперь необязательно сразу куда-то лезть и на своем опыте познавать, что и как. Ведь можно для начала просто изучить комментарии тех, кто уже воспользовался определенной услугой, чтобы понять – а стоит ли тратить на нее время.

В данном случае достаточно изучить отзывы о Terra Trade. И это позволит буквально за пару минут оценить, в порядке ли брокер? Как клиенты относятся к сервису сигналов?

Для получения максимально полной картины стоит проанализировать отзывы о Terra Trade на разных площадках. Можно взять, к примеру, наиболее популярные вроде Rusvest, Rucoins, Solarcoin, VC.ru.

И любой, кто так сделает, без труда заметит, что отзывов о Terra Trade, затрагивающих тему рекомендаций, полно. Просматривая комментарии, сами собой напрашиваются такие наблюдения:

1. К работе Terra Trade нет никаких особых претензий. Пользователи довольны условиями и отмечают доброжелательное профессиональное отношение со стороны сотрудников компании.

2. Если же попробовать на основании отзывов о Terra Trade понять, сколько же денег приносят сигналы, то тут получаются такие цифры. При рекомендованном риске на сделке в 1-2% свидетельств о том, чтобы доходность опускалась ниже 10%, нет. При удачном стечении обстоятельств есть информация, что хороший месяц может принести и 30%, а иногда и 40%. И пользователи отмечают низкую просадку, которая редко когда достигает даже 10%.

Фото: © предоставлено Rusvest

При этом отзывы о Terra Trade не содержат сведений о том, чтобы кто-то не разобрался, как действовать по полученным рекомендациям. Хотя среди клиентов масса новичков. Прояснив такие важные моменты, интересно посмотреть, что нужно сделать, чтобы воспользоваться доступными и перспективными инвестиционными решениями.

Как начать торговать по рекомендациям?

1. Сначала следует завести аккаунт у брокера. Потому что сервисы Terra Trade доступны только для зарегистрированных пользователей. С этим нет никаких проблем. Потому что процедура регистрации крайне простая. Потратив 1-2 минуты, каждый желающий легко получит в свое распоряжение личный кабинет трейдера.

2. Следующим действием станет пополнение счета. Этот шаг подтверждает серьезность намерений клиента. Так компания себя немного перестраховывает от того, чтобы пользователь не начал получать сигналы в Terra Trade, а торговать где-то еще. Но подобное требование все равно имеет очень условный характер. Поскольку минимальный депозит составляет лишь 100 долларов.

3. Каждый клиент Terra Trade получает в свое распоряжение личного менеджера сразу после регистрации. Сотрудник компании перезвонит, познакомится и кратко презентует доступные услуги. В этот момент следует заявить о своем желании инвестировать. Тогда менеджер согласует с доступным аналитиком порядок работы. И на этом все.

Фото: © предоставлено Rusvest

Теперь новоиспеченному инвестору будут поступать четкие и недвусмысленные указания относительно того, что и как делать, каждый раз, когда эксперт будет выявлять на графике потенциальную возможность для заработка.

Получив указания относительно того, что делать, остается лишь самостоятельно разместить ордер на своем счету из личного кабинета. Сделать это нетрудно, так как платформа доступна прямо в браузере и имеет простой интерфейс. Поэтому открывать сделки можно буквально на ходу.

На чем предстоит зарабатывать?

Одним из преимуществ сотрудничества с брокером Terra Trade по инвестициям или самостоятельному трейдингу, выступает большой выбор активов. Они представлены:

- валютными парами рынка Форекс;

- акциями различных крупных корпораций из Европы, России и Соединенных Штатов;

- биржевыми индексами, отражающими среднее значение пула акций всей фондовой площадки или отдельного сегмента;

- криптовалютами, формирующими пары как по отношению к топовым монетам (BTC, ETH), так и к фиатным валютам (USD, EUR);

- металлами;

- энергетическим сырьем (нефть/газ);

- товарами с фермерских полей (от кукурузы и хлопка до сахара и кофе).

Общий ассортимент активов превышает пару сотен. А их выбор достаточно большой для того, чтобы каждый нашел себе здесь инструменты по душе. Кроме того, с таким набором не составляет труда сформировать разнообразные инвестиционные портфели.

На каких условиях ведется сотрудничество?

1. Минимальная сумма пополнения: $150.

2. Типы счетов: три. От $150 – Standart, от $5 000 – Premium, от $50 000 – VIP.

3. Способы оплаты: VisaMasterCardPaypalQiwiBitcoin.

4. Сроки ввода/вывода: пополнение мгновенно, вывод не более трех рабочих дней.

5. Торговая комиссия: 5 USD за 1 стандартный лот.

6. Минимальный объем: 0.01 лота.

7. Максимальное кредитное плечо: 1:500.

8. Спреды: фиксированная величина для каждого актива;

9. Исполнение: мгновенное.

10. Партнерская программа: да.

Программа обучения Terra Trade

Краткий обзор Terra Trade был бы неполным без упоминания о программе подготовки трейдеров. Каждый, кто захочет научиться понимать рынок, может пройти обучение. Для этого следует выполнить те же условия, что и для получения инвестиционных подсказок, т. е. зарегистрироваться, пополнить счет и написать менеджеру.

Обучение построено вокруг личного менторства. То есть пользователю выдают персонального эксперта, который вместе с ним будет проводить торговые сессии. В процессе наставник даст теорию и тут же на практике покажет, как все устроено. Нужно ли говорить, что это наиболее удачный формат обучения. Ведь в этом случае человек перенимает личный опыт успешного трейдера, а не зазубривает теорию, которая по большей части бесполезна.

Terra Trade явно знает, чего не хватает новичкам. Поэтому для этой категории трейдеров брокер станет настоящей находкой. За счет получения сигналов они сделают первые шаги на финансовых рынках и начнут потихоньку зарабатывать, не испытывая психологического давления, которым неизбежно сопровождается самостоятельная торговля. К тому же цифры доходности весьма достойные, а риски минимальные.