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Земфиру оставили со статусом иноагента

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Земфиры (признана иноагентом в РФ)

Иск певицы Земфиры (признана иноагентом в РФ) рассмотрели, суд отклонил требование артистки исключить ее из реестра иностранных агентов.

Слушание по иску Земфиры к Минюсту РФ проходило в Замоскворецком суде Москвы. Суд отклонил требование певицы признать незаконным ее включение в список иноагентов, сообщает Life.

Ранее аналогичные судебные решения были вынесены по искам Семена Слепакова (признана иноагентом в РФ), Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) и некоторых других представителей медиапространства.

Земфира после начала военной спецоперации покинула Россию и живет во Франции. Также она гастролирует по городам Европы.

В мае СМИ сообщили, что певица получила французское гражданство. Но артистка опровергла эту информацию со словами: «Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет».

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