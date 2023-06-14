Земфиру оставили со статусом иноагента

Иск певицы Земфиры (признана иноагентом в РФ) рассмотрели, суд отклонил требование артистки исключить ее из реестра иностранных агентов.

Слушание по иску Земфиры к Минюсту РФ проходило в Замоскворецком суде Москвы. Суд отклонил требование певицы признать незаконным ее включение в список иноагентов, сообщает Life.

Ранее аналогичные судебные решения были вынесены по искам Семена Слепакова (признана иноагентом в РФ), Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) и некоторых других представителей медиапространства.

Земфира после начала военной спецоперации покинула Россию и живет во Франции. Также она гастролирует по городам Европы.

В мае СМИ сообщили, что певица получила французское гражданство. Но артистка опровергла эту информацию со словами: «Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет».