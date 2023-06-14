НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дроны по просьбе Путина интегрируют в воздушное пространство

Источник:
Sibnet.ru
344 2
Российский тяжелый ударный беспилотник «Орион»
Российский тяжелый ударный беспилотник «Орион»
Фото: Boevaya mashina / CC BY-SA 3.0

Президент России Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, сообщила пресс-служба Кремля.

Беспилотные авиационные системы интегрируются в воздушное пространство в целях безопасности, сказано в сообщение. При этом особое внимание будет уделено цифровизации организации воздушного движения, уточнила пресс-служба Кремля.

Российские власти решили активизировать внедрение беспилотной авиации. Совместно с Минобороны и ФСБ правительство должно изменить подходы «к проведению мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных с беспилотников, чтобы значительно повысить оперативность использования таких сведений».

Власти также будут формировать условия для создания операторов, предоставляющих услуги с использованием отечественных беспилотников.

Еще по теме
Россия разработает дальнемагистральный самолет
Самолеты из Китая начали облетать Россию
Дефицит запчастей поставил под угрозу эксплуатацию L‑410
Россия построит железную дорогу до Персидского залива
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок
Пригожин раскрыл свои амбиции и призвал объединиться для победы
Обсуждение (2)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
46
Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной
45
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса
44
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
43
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
37
Медведев «поднял» российский флаг на центральной площади Киева