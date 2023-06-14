Дроны по просьбе Путина интегрируют в воздушное пространство

Президент России Владимир Путин поручил правительству интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, сообщила пресс-служба Кремля.

Беспилотные авиационные системы интегрируются в воздушное пространство в целях безопасности, сказано в сообщение. При этом особое внимание будет уделено цифровизации организации воздушного движения, уточнила пресс-служба Кремля.

Российские власти решили активизировать внедрение беспилотной авиации. Совместно с Минобороны и ФСБ правительство должно изменить подходы «к проведению мероприятий, ограничивающих использование цифровых геопространственных данных с беспилотников, чтобы значительно повысить оперативность использования таких сведений».

Власти также будут формировать условия для создания операторов, предоставляющих услуги с использованием отечественных беспилотников.