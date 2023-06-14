АвтоВАЗу предложили возвращение кириллицы в названиях машин

АвтоВАЗ должен подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей, а латиницу использовать для экспортных поставок, заявил глава Минпромторга и председатель совета директоров компании Денис Мантуров.

«Думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, дадут обратную связь и свои предложения», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Автопроизводитель рассмотрит возможность перехода на кириллицу, но будет исходить из экономической целесообразности и после анализа маркетологов, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Даже во времена Советского Союза, когда <…> была такая же, условно говоря, острая фаза конфронтации с Западом — холодная война, все равно бренд Lada был на латинском. Помните, и модель Samara писалась на латинском языке», — отметил Соколов.

АвтоВАЗ с начала производства использовал для моделей название «Жигули» на внутреннем рынке и Lada для авто, поставлявшихся на экспорт. В 1990-х отказался от кириллицы.