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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗу предложили возвращение кириллицы в названиях машин

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ должен подумать о переходе на кириллицу в названиях автомобилей, а латиницу использовать для экспортных поставок, заявил глава Минпромторга и председатель совета директоров компании Денис Мантуров.

«Думаю, АвтоВАЗу нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, дадут обратную связь и свои предложения», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Автопроизводитель рассмотрит возможность перехода на кириллицу, но будет исходить из экономической целесообразности и после анализа маркетологов, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Даже во времена Советского Союза, когда <…> была такая же, условно говоря, острая фаза конфронтации с Западом — холодная война, все равно бренд Lada был на латинском. Помните, и модель Samara писалась на латинском языке», — отметил Соколов.

АвтоВАЗ с начала производства использовал для моделей название «Жигули» на внутреннем рынке и Lada для авто, поставлявшихся на экспорт. В 1990-х отказался от кириллицы.

Тема: Русские машины
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