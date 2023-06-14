Ключевой союзник показал США «средний палец»

Соединенные Штаты по своей вине стали катастрофически терять свои позиции на Ближнем Востоке, считает старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара.

«Хотя администрация Байдена публично преуменьшила важность саудовско-иранского соглашения о восстановлении дипломатических отношений при посредничестве Китая, она, похоже, в отчаянии от растущего влияния Пекина в богатом нефтью регионе и на Ближнем Востоке», — приводит РИА Новости мнение аналитика.

По его словам, влияние России на Ближнем Востоке также заставляет США нервничать, при этом стремление администрации Байдена усилить давление на ближневосточные страны не приносит результатов.

Саудовская Аравия отказыла США в просьбе увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее цену. «"Средний палец, показанный Вашингтону" наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как сообщается, сделал его чрезвычайно популярным политическим игроком в регионе», — отметил Бишара.

Новую позицию в отношениях с Вашингтоном занял не только Эр-Рияд, это стало региональным явлением. ОАЭ наладили более тесные связи с Китаем и укрепили партнерство с Ираном и Россией.

Говорить «нет» США стало очень популярным в регионе, где большинство считает их «лицемерной имперской державой, которая только на словах поддерживает права человека и демократию», заключил аналитик.