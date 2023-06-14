Вице‑премьер пообещала снижение цен на продукты

Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко ожидает продолжения продуктовой дефляции в России летом и в сентябре.

«Прогнозы у нас очень хорошие, надеюсь, продовольствие не добавит в инфляцию никаких неприятных пунктов», — сказала вице-премьер в интервью РИА Новости в ответ на вопрос, продолжится ли продовольственная дефляция в стране летом и в сентябре.

Россия стала единственной страной в Европе, где по итогам апреля наблюдалась продуктовая дефляция — цены снизились на 0,22% в годовом выражении.

Росстат зафиксировал годовую дефляцию в этой группе товаров и в мае — продукты питания подешевели за год на 1,12%.