Запуск Google Bard откладывается из‑за проблем с конфиденциальностью

Запуск поискового чат-бота Google Bard в Евросоюзе пришлось отложить из-за проблем с конфиденциальностью.

Согласно сообщению Politico, Ирландская комиссия по защите данных получила от Google информацию о намерении запустить Bard в Европейском союзе на этой неделе.

Регулятор Ирландии был вынужден приостановить развертывание сервиса на неопределенный срок из-за того, что Google «не предоставил подробной информации, оценки воздействия на защиту данных или любой другой поддерживающей документации на данный момент».

Правила Европейского союза по данным и конфиденциальности регулируются Общим регламентом по защите данных (GDPR), и пока кажется, что Bard еще не удовлетворяет этим требованиям. В Великобритании есть законодательный аналог, но Bard может работать не нарушая правил страны.

Google Bard не первый столкнулся с блокировками из-за проблем с конфиденциальностью. В марте комиссия по защите данных Италии заблокировала использование чат-бота ChatGPT по аналогичной причине, хотя европейского GDPR тот не нарушил.