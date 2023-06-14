YouTube снизил порог монетизации

YouTube внес изменения в условия партнерской программы, предоставляющей возможность зарабатывать на видео с помощью рекламы и других инструментов. Они позволят большему числу создателей контента присоединиться к программе и начать получать доход от своих роликов.

Главным изменением стало снижение «планки» для подключения к партнерской программе. Теперь, чтобы стать партнером YouTube, достаточно иметь 500 подписчиков и набрать 3 тысячи часов просмотров за последние 12 месяцев.

Ранее данные показатели составляли 1 тысячу подписчиков и 4 тысячи часов просмотров соответственно. Это означает, что большее количество создателей сможет монетизировать свои видео и получать прибыль от размещенной рекламы.

Дополнительно YouTube снизил порог для доступа к монетизации коротких видео формата Shorts, конкурента TikTok. Теперь, чтобы начать зарабатывать на них, достаточно набрать 3 миллиона просмотров за последние 90 дней. Ранее для этого требовалось 10 миллионов просмотров.

Новые правила вступят в силу в ближайшее время в пяти странах: США, Великобритании, Канаде, Тайване и Южной Корее.

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