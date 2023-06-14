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«Вегас Голден Найтс» с Барбашевым впервые завоевал Кубок Стэнли

Источник:
Sibnet.ru
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«Вегас Голден Найтс»
Фото: © @vegasgoldenknights

Клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» в борьбе за Кубок Стэнли. В составе победителей играет россиянин Иван Барбашев, который завоевывает трофей второй раз.

«Вегас» обыграл «Флориду» со счетом 9:3 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и сделал счет в серии 4-1 в свою пользу.

«Вегас» впервые завоевал Кубок Стэнли. Клуб, попавший в НХЛ в сезоне 2017/18, дважды доходил до финала и четыре раза до полуфинала.

Нападающий Барбашев играет в «Вегасе» первый сезон, он пополнил состав в результате обмена из «Сент-Луис Блюз».

Хоккеист уже брал Кубок Стэнли в сезоне 2018/19, когда выступал за «Сент-Луис». Тогда Барбашев привозил трофей в Москву. В этом году, как и в прошлом, НХЛ запретила показывать Кубок Стэнли в России.

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

~ST~

всу будут святиться от счастья.

pepelmetal

Значит наукраине ещё один гриб вырастит

pepelmetal

Если у этих пассажиров пригорает, значит всё правильно Россия делает