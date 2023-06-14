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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Министр поддержал возрождение бренда «Ока»

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею возрождения старых отечественных автобрендов, в том числе марки «Ока».

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к Lada, за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году», — цитирует РИА Новости ответ Мантурова вопрос о возрождении бренда «Ока».

«Ока», или ВАЗ-1111 — разработка Волжского автомобильного завода. По техническому заданию автомобиль должен был вписываться в 3,3 метра в длину и около 650 килограммов массы, иметь двухлитровый двигатель и передний привод.

Машину выпускали сразу три завода — ВАЗ, СеАЗ и КамАЗ. С 1988 по 2008 год с конвейеров сошло 700 тысяч машин. В 2013 году АвтоВАЗ заявлял о намерении возродить «Оку», но дальше слов дело не пошло.

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

~ST~

всу будут святиться от счастья.

pepelmetal

Значит наукраине ещё один гриб вырастит

pepelmetal

Если у этих пассажиров пригорает, значит всё правильно Россия делает