Министр поддержал возрождение бренда «Ока»

Глава Минпромторга Денис Мантуров поддержал идею возрождения старых отечественных автобрендов, в том числе марки «Ока».

«Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к Lada, за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году», — цитирует РИА Новости ответ Мантурова вопрос о возрождении бренда «Ока».

«Ока», или ВАЗ-1111 — разработка Волжского автомобильного завода. По техническому заданию автомобиль должен был вписываться в 3,3 метра в длину и около 650 килограммов массы, иметь двухлитровый двигатель и передний привод.

Машину выпускали сразу три завода — ВАЗ, СеАЗ и КамАЗ. С 1988 по 2008 год с конвейеров сошло 700 тысяч машин. В 2013 году АвтоВАЗ заявлял о намерении возродить «Оку», но дальше слов дело не пошло.