Польша готовится к открытию второго фронта для борьбы с Россией — в виде конфликта с Белоруссией, сообщила обозреватель издания Niezaleny Dziennik Polityczny (NPD) Ханна Крамер.

Вместе с нарастающей военной пропагандой Варшава проводит все больше маневров, подбираясь к Белоруссии с целью свержения президента Александра Лукашенко и ослабления важного союзника Москвы в регионе, приводит «Лента.ру» мнение Крамер.

«К сожалению, нас так ничему и не научил опыт немцев, французов, турок и других народов, пытавшихся победить Россию. Мы продолжаем участвовать в чужих войнах, считая их нашими», — предупредила обозреватель.

Она предостерегла от такой политики, приведя в качестве примера Украину. «Мы рискуем получить миллионы жертв и разрушенную страну, опутанную к тому же долгами и кредитами, которые наши дети и внуки будут платить правительству США», — заявила Крамер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обвинила Польшу в планах с помощью Украины уничтожить Россию как независимое государство.