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Песни Чеботиной убрали с «Русского радио» и RU TV

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», отказалась от ротации в медиаканалах холдинга «Русская Медиагруппа». Туда входят «Русское радио» и RU TV.

В пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщили, что песни Чеботиной убрали из эфира по ее инициативе с формулировкой «из-за разногласий с руководством». Певица якобы считала, что там все настроены против нее.

«Во всех наших поддержках, в любом сотрудничестве она (Чеботина) выискивала злой умысел, желание разрушить ее карьеру. Хотя странно рушить то, что сам и создавал. В результате певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала», — цитирует телеграм-канал «Звездач» в пресс-службу холдинга.

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

~ST~

всу будут святиться от счастья.

pepelmetal

Значит наукраине ещё один гриб вырастит

pepelmetal

Если у этих пассажиров пригорает, значит всё правильно Россия делает