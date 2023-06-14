Песни Чеботиной убрали с «Русского радио» и RU TV

Певица Люся Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», отказалась от ротации в медиаканалах холдинга «Русская Медиагруппа». Туда входят «Русское радио» и RU TV.

В пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщили, что песни Чеботиной убрали из эфира по ее инициативе с формулировкой «из-за разногласий с руководством». Певица якобы считала, что там все настроены против нее.

«Во всех наших поддержках, в любом сотрудничестве она (Чеботина) выискивала злой умысел, желание разрушить ее карьеру. Хотя странно рушить то, что сам и создавал. В результате певица попросила снять все ее композиции из репертуара наших станций и телеканала», — цитирует телеграм-канал «Звездач» в пресс-службу холдинга.