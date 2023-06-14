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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США восполнят Украине потери в бронетехнике

Источник:
Sibnet.ru
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Пентагон выделил Украине новый пакет военной помощи, включающий бронетехнику, заявила заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх

Стоимость пакета — 325 миллионов долларов. В него вошли 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 22 миллиона патронов для стрелкового оружия, гранаты, подрывные боеприпасы для разминирования.

«Я не знаю, будет ли это соотношение по технике один к одному, когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается», — цитирует ТАСС Сингх.

По ее словам, при расчетах поставок техники для ВСУ специалисты Пентагона учитывали возможные потери или повреждения на поле боя.

Телеканал CNN ранее сообщил, что украинская армия потеряла 15% БМП Bradley. За последние несколько дней в ходе контрнаступления было уничтожено 16 из 109 американских бронемашин, переданных Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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