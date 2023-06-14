Главкома ВСУ заподозрили в подрыве «Северных потоков»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный руководил операцией по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», пишет Politico со ссылкой на источники.

Разведка Нидерландов еще в июне 2022 года (за три месяца до взрывов) получила информацию о «неизбежной атаке» на «Северный поток», рассказали изданию источники.

По их данным, именно Залужный подготовил операцию по уничтожению газопроводов. Подорвать их должны были водолазы, действующие с небольшой яхты.

Разведка Нидерландов по своим каналам предупредила о готовящейся операции США, а те, в свою очередь, предостерегли Киев от таких действий.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были взорваны в конце сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за подрыв на «англосаксов», которым нарушение работы газопроводов «было выгодно».