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Александр Васильев проклял сотрудницу аэропорта из-за бутылки масла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Александра Васильева

Ведущий, шоумен и историк моды Александр Васильев столкнулся с общепринятыми правилами в аэропорту Казани, его, как обычного пассажира, попросили убрать запрещённую для перевоза вещь.

Поводом для скандала стала бутылка льняного масла, которую Васильеву подарили поклонники. Она лежала в коробке вместе с кызылыком и чак-чаком, которую шоумен даже не открывал.

По правила авиаперевозок, жидкость на борт самолета брать нельзя. Историка моды попросили избавиться от подарка.

«Когда такой знаменитой личности, как мне, люди дарят подарки, а вы их у меня отнимаете — пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до смерти», — сказал Васильев сотруднице аэропорта.

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