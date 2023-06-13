Путин пригрозил Украине «санитарной зоной»

Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства признал, что у ВСУ остается возможность обстреливать российскую территорию. Для решения этой проблемы есть несколько способов, один из которых — повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Однако он не исключает возможность так называемых прилетов.

«Если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», — сказал Путин.

По его словам, это «отдельный вопрос», который требует оценки. «Я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться», — подчеркнул президент.