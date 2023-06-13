Путин оценил необходимость дополнительной мобилизации

Необходимость проводить дополнительную мобилизацию в настоящий момент отсутствует, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Нужна ли мобилизация дополнительная? Я за этим пристально не слежу, но некоторые общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион, два миллиона. Это зависит от того, что мы хотим», — отметил он.

Путин подчеркнул, что все решения касательно мобилизации будут приниматься исключительно исходя из ситуации на поле боя. «Наши войска были у Киева. Нам нужно туда возвращаться или нет?», — спросил глава государства у военкоров.

Президент также уточнил, что привлекать срочников к участию в военной операции на Украине сейчас не планируется, в настоящее время у российской армии достаточно контрактников и добровольцев, с января 2023 года в армию набрали 156 тысяч человек.

При этом Путин признал, что мобилизованных «когда-то надо будет возвращать домой». По его словам, вопрос конкретных сроков будет решаться в зависимости от ситуации.