Пассажиров такси принудительно застрахуют

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение в России обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров такси.

Документ распространяет на такси требование об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов в 2018 году.

Теперь получившие разрешение на перевозку пассажиров легковым такси предприниматели не смогут заниматься этой деятельностью без страхования своей ответственности от причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

Сумма страхования должна составлять минимум 2 миллиона рублей. Отмечается, что это позволит в четыре раза повысить размер выплат, на которые могут претендовать граждане в случае причинения вреда при перевозке в такси.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.