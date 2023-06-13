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Пассажиров такси принудительно застрахуют

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий введение в России обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров такси.

Документ распространяет на такси требование об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Соответствующий законопроект был внесен группой депутатов в 2018 году.

Теперь получившие разрешение на перевозку пассажиров легковым такси предприниматели не смогут заниматься этой деятельностью без страхования своей ответственности от причинения вреда жизни и здоровью пассажиров.

Сумма страхования должна составлять минимум 2 миллиона рублей. Отмечается, что это позволит в четыре раза повысить размер выплат, на которые могут претендовать граждане в случае причинения вреда при перевозке в такси.

В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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Топ комментариев

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

~ST~

всу будут святиться от счастья.

pepelmetal

Если у этих пассажиров пригорает, значит всё правильно Россия делает

pepelmetal

Значит наукраине ещё один гриб вырастит