Google Pixel 8 Pro получит инфракрасный термометр

Будущий смартфон Google Pixel 8 Pro получит богатый набор камер и датчиков. В частности, перспективную новинку оснастят 50-мегапиксельным сенсором Isocell GN2.

По сравнению с датчиком Samsung Isocell GN1, которым оснащалась седьмая серия Google Pixel, новый сенсор захватывает на 35% больше света при сниженном времени экспозиции.

Это означает, что у смартфона повысится качество снимков при слабом освещении, а размытых изображений станет меньше, пишет ресурс Android Authority.

При этом сверхширокоугольные камеры у смартфонов будут разными. Базовый Pixel 8 получит сенсор Sony IMX386, а Pixel 8 Pro будет оснащаться 64-мегапиксельным IMX787.

Телеобъектив на Pixel 8 Pro получит 5-кратное оптическое увеличение и 48-мегапиксельный сенсор Samsung. Кроме этого, Google Pixel 8 Pro будет оборудован бесконтактным инфракрасным термометром.