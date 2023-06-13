Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, они предусматривают ужесточение ответственности россиян за несоблюдение требований к содержанию животных.

Теперь штрафы за брошенных домашних животных могут достигать 30 тысяч рублей для юридических лиц, до 15 тысяч — для должностных лиц и до 3 тысяч рублей для граждан.

Согласно принятому закону, с владельцев питомцев, которые укусили человека и нанесли вред здоровью или имуществу других граждан, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Поправки также подразумевают штрафы за жестокое обращение с животными: для физических лиц до 15 тысяч рублей, должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а юридических — до 100 тысяч рублей.