Чем грозит несанкционированный запуск дрона

Несанкционированный запуск беспилотных летательных аппаратов может обернуться штрафами и даже лишением свободы, соответствующее напоминание в своем телеграм-канале опубликовала Росавиация.

В соответствии со статьей 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» штрафы для физических лиц за нелегальный запуск дрона составляют от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

При этом для должностных лиц штрафы за аналогичное нарушение составят от 50 тысяч до 150 тысяч, для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч, отмечается в сообщении.

В случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человека виновнику может грозить лишение свободы до 7 лет по статье УК 271.1. «Нарушение правил использования воздушного пространства РФ».

В случаях незаконной фото- и видеосъемки с дрона можно стать фигурантом уголовного дела за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, незаконное получение информации, содержащей гостайну, уточнило ведомство.