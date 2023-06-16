НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Названа страна, где живут женщины с самой большой грудью

Источник:
Sibnet.ru
218 0

Женщины из Норвегии обладают самой большой грудью в мире, в среднем имея размер от C до D, выяснили немецкие ученые.

Второй место в необычном рейтинге заняли женщины из Люксембурга, из Исландии — третье, следует из результатов исследования, опубликованных сайтом Worlddata.info.

Американки и британки заняли четвертое и пятое место в общем зачете со средним размером груди C. Россиянки оказались на 11-ом месте. При этом самый маленький размер груди у женщин из Вьетнама — на уровне AA.

Всего в ходе исследования были проанализированы данные из 80 стран. Ученые использовали данные о размере чашки бюстгальтера, а также учли средний индекс массы тела женщин.

Примечательно, что размер груди напрямую связан со средними доходами. По мнению специалистов, это вызвано тем, что женщины из бедных стран чаще экономят на покупке белья по размеру и носят маленькие бюстгальтеры.

Еще по теме
Копии человеческих эмбрионов впервые создали из стволовых клеток
Новые останки гигантского динозавра раскопали в Кузбассе
Ученые нашли ответ на вечный вопрос эволюции
Российские ученые изобрели средство, позволяющее не пьянеть
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
Кремль отказался комментировать смерть генерала Горячева
Взвод ВСУ приехал сдаваться в плен прямо на своих БМП
NASA получило с Марса невероятное фото
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин оценил возможность разоружения России фразой «хрен им»
Минтруд отреагировал на идею о шестидневной рабочей неделе
Путин объяснил дефицит бюджета тратами на оборону
Обнаружен самый простой способ взлома ноутбука
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
42
Германия послала Путину угрожающий сигнал по Украине
41
Польшу уличили в подготовке второго фронта против России
39
США восполнят Украине потери в бронетехнике
36
Медведев «поднял» российский флаг на центральной площади Киева
36
Маск объяснил провал немецких танков Leopard на Украине