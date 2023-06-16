Названа страна, где живут женщины с самой большой грудью

Женщины из Норвегии обладают самой большой грудью в мире, в среднем имея размер от C до D, выяснили немецкие ученые.

Второй место в необычном рейтинге заняли женщины из Люксембурга, из Исландии — третье, следует из результатов исследования, опубликованных сайтом Worlddata.info.

Американки и британки заняли четвертое и пятое место в общем зачете со средним размером груди C. Россиянки оказались на 11-ом месте. При этом самый маленький размер груди у женщин из Вьетнама — на уровне AA.

Всего в ходе исследования были проанализированы данные из 80 стран. Ученые использовали данные о размере чашки бюстгальтера, а также учли средний индекс массы тела женщин.

Примечательно, что размер груди напрямую связан со средними доходами. По мнению специалистов, это вызвано тем, что женщины из бедных стран чаще экономят на покупке белья по размеру и носят маленькие бюстгальтеры.