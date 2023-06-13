США передадут Украине боеприпасы с ядерной начинкой

Администрация президента США Джо Байдена намерена предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams.

Поставки таких боеприпасов лоббирует Пентагон, объясняя это их эффективностью против российских танков, пишет The Wall Street Journal. При этом ряд американских чиновников считают, что отправка снарядов может вызвать критику Вашингтона из-за риска для здоровья.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что снаряды с обедненным ураном являются «обычными боеприпасами», которые используется из-за своих бронебойных свойств.

По его словам, проведенные исследования показали отсутствие радиационной угрозы от обедненного урана. Если российская сторона обеспокоена тем, что случится с ее танками, то их следует «переправить через границу обратно в Россию», подчеркнул Кирби.

В январе 2023 года Великобритания объявила о поставках снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2. Президент Владимир Путин заявил, что Запад снабжать ВСУ оружием «с ядерным компонентом».