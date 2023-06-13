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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лукашенко пригрозил без колебаний ударить ядерным оружием

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Александр Лукашенко пообещал, что случае агрессии против Белоруссии не будет колебаться при применении ядерного оружия.

«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — цитирует БелТА Лукашенко.

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Он отметил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии необходимо, «чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

Лукашенко ранее заявил, что размещение в республике ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к Москве.

Президент России Владимир Путин накануне сообщил о скором размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

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scorpion2777

Какие переговоры, дипломант в кавычках? Только капитуляция хрюкландии.

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

Vitall2005

Назван срок? Это бред полного жозепа, а не реальный срок.

mosquito__2010

У тебя в последнем слове две ошибки.