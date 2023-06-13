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Браузер Edge уличили в шпионаже

Источник:
Neowin
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Энтузиасты обнаружили в браузере Edge шпионскую функцию — оказалось, что обозреватель автоматически отправляет каждое изображение, которое пользователь просматривает в сети, на сервера Microsoft.

Edge имеет встроенный инструмент улучшения изображений, который, по словам Microsoft, может использовать «суперразрешение для улучшения четкости, резкости, освещения и контрастности изображений в Интернете».

Недавние обновления Microsoft Edge Canary предоставили больше информации о том, как работает данное улучшение изображения — браузер отправляет ссылки на изображения в Microsoft, а не выполняет операции на ПК.

Чтобы исправить ситуацию с нарушением конфиденциальности, функцию можно отключить. Для этого необходимо открыть главное меню Microsoft Edge и выбрать в настройках пункт «Конфиденциальность, поиск и службы». После этого останется деактивировать параметр «Улучшать изображения».

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Топ комментариев

scorpion2777

Какие переговоры, дипломант в кавычках? Только капитуляция хрюкландии.

nicollaich

Цеивропейцы не верят таким видосам.Патамушта упрямы, как овны.

Vitall2005

Назван срок? Это бред полного жозепа, а не реальный срок.

mosquito__2010

У тебя в последнем слове две ошибки.