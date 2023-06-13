Браузер Edge уличили в шпионаже

Энтузиасты обнаружили в браузере Edge шпионскую функцию — оказалось, что обозреватель автоматически отправляет каждое изображение, которое пользователь просматривает в сети, на сервера Microsoft.

Edge имеет встроенный инструмент улучшения изображений, который, по словам Microsoft, может использовать «суперразрешение для улучшения четкости, резкости, освещения и контрастности изображений в Интернете».

Недавние обновления Microsoft Edge Canary предоставили больше информации о том, как работает данное улучшение изображения — браузер отправляет ссылки на изображения в Microsoft, а не выполняет операции на ПК.

Чтобы исправить ситуацию с нарушением конфиденциальности, функцию можно отключить. Для этого необходимо открыть главное меню Microsoft Edge и выбрать в настройках пункт «Конфиденциальность, поиск и службы». После этого останется деактивировать параметр «Улучшать изображения».