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Концерты Веры Брежневой в Европе отменили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Юлия Лысенко / CC BY-SA 3.0

Певица Вера Брежнева после длительной творческой паузы решила отправиться на гастроли по Европе, но четыре ее концерта отменили.

«Сегодня я должна была в это время быть в Португалии, уже закончить саунд-чек и готовиться к концерту. Но появились обстоятельства, из-за которых ближайшие четыре концерта не состоятся. Один в Португалии и три в Испании. Я очень расстроилась», — цитирует Брежневу издание Voice.

Певица уточнила, то в срыве концертов виноваты организаторы и пообещала вернуть деньги поклонникам.

Вера Брежнева после начала военной спецоперации уехала из России. Долгое время она занималась волонтерством.

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