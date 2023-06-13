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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Взвод ВСУ приехал сдаваться в плен прямо на своих БМП

Источник:
ТАСС
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Взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ в районе Авдеевки) приехал сдаваться в плен на своей бронетехнике, сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

«На связь с одним из подразделений ВС РФ на Авдеевском направлении вышел командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады ВСУ с просьбой об оказании медицинской помощи его раненным солдатам в связи с отказом командования бригады в эвакуации», — рассказал ТАСС источник.

По его словам, украинский командир просил обеспечить безопасный коридор, «так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1».

В числе сдавшихся в плен военнослужащих оказались 10 украинских солдат, среди которых есть тяжелораненые. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В отношении остальных проводятся проверочные мероприятия на причастность их к совершению военных преступлений, сказал источник.

Тема: Военная операция на Украине
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