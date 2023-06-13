Вышел трейлер фильма «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем

Фильм «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем в главной роли выйдет в официальный прокат в России 20 июля. В трейлере показали ключевые моменты триллера.

В центре сюжета обычный водитель такси, который спешит на роды к жене. Но планам не суждено сбыться, поскольку к нему в машину садится незнакомый человек с оружием. Опасный пассажир утверждает, что водитель должен заплатить за прошлые грехи.

Таксист пытается доказать киллеру, что он обычный трудяга. Но во время опасной поездки становится ясно, что все не так, как казалось на первый взгляд.

Николас Кейдж в фильме «Схватка с дьяволом» сыграл роль пассажира, в роли водителя — Юэль Киннаман, известный по фильмам «Робокоп» и «Отряд самоубийц».