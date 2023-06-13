НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем

Источник:
Sibnet.ru
164 0

Фильм «Схватка с дьяволом» с Николасом Кейджем в главной роли выйдет в официальный прокат в России 20 июля. В трейлере показали ключевые моменты триллера.

В центре сюжета обычный водитель такси, который спешит на роды к жене. Но планам не суждено сбыться, поскольку к нему в машину садится незнакомый человек с оружием. Опасный пассажир утверждает, что водитель должен заплатить за прошлые грехи.

Таксист пытается доказать киллеру, что он обычный трудяга. Но во время опасной поездки становится ясно, что все не так, как казалось на первый взгляд.

Николас Кейдж в фильме «Схватка с дьяволом» сыграл роль пассажира, в роли водителя — Юэль Киннаман, известный по фильмам «Робокоп» и «Отряд самоубийц».

Еще по теме
Путин впервые оценил фильм «Вызов»
Контент онлайн-кинотеатров изменился
Объявлена дата премьеры фильма «Веном 3»
Пиратский «Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Боррель потребовал от России «немедленно прекратить огонь»
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Шойгу оценил потери украинских военных
46
Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной
44
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
43
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
43
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса