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Байдена заподозрили в «преступлении века»

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден
Фото: The White House

Конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в «преступлении века» из-за его связей с руководством украинской компании Burisma.

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века!» — цитирует РИА Новости Джексона.

Сенатор Чак Грассли накануне заявил о том, что глава Burisma, который якобы дал взятку Байдену и его сыну, сохранил 17 аудиозаписей своих бесед с ними в качестве «страхового полиса».

В мая 2023 года конгрессмены запросили у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдену, когда он занимал пост вице-президента. По мнению законодателей, у бюро «есть ценная и поддающаяся проверке информация», которую оно «не раскрыло американскому народу».

По словам конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин, в документах ФБР описаны события 2015-2016 годов, когда Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына Байдена Хантера.

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Топ комментариев

MuCbE

Так Киев это третяя "столица Руси" после Великого Новгорода и Ладоги. Просто Киев попал не в те руки,...

scorpion2777

Какие переговоры, дипломант в кавычках? Только капитуляция хрюкландии.

scorpion2777

Заметили, ни одного ребёнка на украине не назвали Леопардом, не успели.

MuCbE

Согласен. Уже около 400 тыс. бросили на убой, а все еще отступают.