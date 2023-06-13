НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Михаил Ефремов просился добровольцем на СВО

Источник:
Sibnet.ru
304 6
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, просился добровольцем на военную спецоперацию. Об этом рассказал друг артиста Иван Охлобыстин.

«Он хотел (на СВО), его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный», — сказал Охлобыстин в интервью для Youtube-проекта Metametrica.

Звезда «Интернов» отметил, что Ефремов — гениальный актер и режиссер, поэтому желает ему после освобождения вернуться на сцену.

Михаила Ефремова осудили в 2020 году на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП. Актер спровоцировал аварию, находясь за рулем в состоянии опьянения.

Еще по теме
Концерты Веры Брежневой в Европе отменили
Модель обнажила грудь ради образа героини Street Fighter
Стас Пьеха оказался в больнице в тяжелом состоянии
Победительница «Миссис Россия» оскандалилась из-за «тюнинга»
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Боррель потребовал от России «немедленно прекратить огонь»
Обсуждение (6)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Топ комментариев

MuCbE

Так Киев это третяя "столица Руси" после Великого Новгорода и Ладоги. Просто Киев попал не в те руки,...

scorpion2777

Какие переговоры, дипломант в кавычках? Только капитуляция хрюкландии.

scorpion2777

Заметили, ни одного ребёнка на украине не назвали Леопардом, не успели.

MuCbE

Согласен. Уже около 400 тыс. бросили на убой, а все еще отступают.