Михаил Ефремов просился добровольцем на СВО

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, просился добровольцем на военную спецоперацию. Об этом рассказал друг артиста Иван Охлобыстин.

«Он хотел (на СВО), его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный», — сказал Охлобыстин в интервью для Youtube-проекта Metametrica.

Звезда «Интернов» отметил, что Ефремов — гениальный актер и режиссер, поэтому желает ему после освобождения вернуться на сцену.

Михаила Ефремова осудили в 2020 году на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП. Актер спровоцировал аварию, находясь за рулем в состоянии опьянения.