Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех перееденных им американских боевых машин пехоты M-2 Bradley, подсчитали эксперты нидерландской частной разведывательной компании Oryx.

За последние несколько дней в ходе контрнаступления ВСУ 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено, приводит телекомпания CNN подсчеты экспертов.

Бывший офицер британской армии Николас Драммонд посчитал такие потери ожидаемыми, учитывая потери и ожесточенность боев. «Использование бронетехники должно сопровождаться артиллерийским огнем и ударами авиации. Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — отметил он.

Всего, по данным Oryx, ВСУ с начала специальной военной операции потеряли, по меньшей мере, 3 600 единиц бронетехники.