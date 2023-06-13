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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия потеряла 15% американских БМП Bradley

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 15% от всех перееденных им американских боевых машин пехоты M-2 Bradley, подсчитали эксперты нидерландской частной разведывательной компании Oryx.

За последние несколько дней в ходе контрнаступления ВСУ 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено, приводит телекомпания CNN подсчеты экспертов.

Бывший офицер британской армии Николас Драммонд посчитал такие потери ожидаемыми, учитывая потери и ожесточенность боев. «Использование бронетехники должно сопровождаться артиллерийским огнем и ударами авиации. Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц», — отметил он.

Всего, по данным Oryx, ВСУ с начала специальной военной операции потеряли, по меньшей мере, 3 600 единиц бронетехники.

Тема: Военная операция на Украине
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