Сны голубей перестали быть тайной

Ученые из Рурского университета в Бохуме и Института биологического интеллекта имени Макса Планка выяснили, что голубям снятся сны и даже выяснили, о чем они.

Исследователи изучили активность мозга 15 спящих голубей. Для этого были использованы инфракрасные видеокамеры и приборы функциональной магнитно-резонансной томографии. Результаты исследования показали, что у птиц, так же как и у млекопитающих, большая часть мозга активна в определенные фазы сна.

«Мы обнаружили значительную активность в областях мозга, ответственных за визуальную обработку, включая области, которые анализируют движение голубя во время полета, во время быстрой фазы сна. На основании этих наблюдений мы предполагаем, что птицы, так же как люди, видят сны во время быстрой фазы сна и могут в них летать», — сказал профессор Онур Гюнтюркюн.

Ученые также обнаружили активацию определенной области мозга, известной как миндалевидное тело. «Это указывает на то, что сны голубей могут содержать в себе эмоции», – отметила Джанина Унгурян из Института биологического интеллекта им. Макса Планка. Голуби видят сны о полете и эмоционально переживают их.