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Эксперимент по онлайн‑продаже вина проведут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Бокал
Фото: © Sibnet.ru

Правительство РФ предложило провести эксперимент с дистанционной продажей вина из российского винограда с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

Алкоголь будут реализовывать через веб-сайт «Почты России» и доставлять его только в Москве и Подмосковью. По результатам этого пробного периода правительство может принять решение о расширении географии доставки.

Законопроект, который предусматривает такие изменения, будет рассмотрен Государственной Думой на первом чтении на пленарном заседании 13 июня.

«Надеемся, что эксперимент подтвердит реальность механизма и законопослушность тех, кто воспользуется этим каналом. И в конечном счете это позволит распространить условия и на другие виды алкоголя и других операторов, которые смогут торговать в интернете алкогольными напитками — чтобы была конкуренция», — сказал «Парламентской газете» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

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