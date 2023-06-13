Эксперимент по онлайн‑продаже вина проведут в России

Правительство РФ предложило провести эксперимент с дистанционной продажей вина из российского винограда с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года.

Алкоголь будут реализовывать через веб-сайт «Почты России» и доставлять его только в Москве и Подмосковью. По результатам этого пробного периода правительство может принять решение о расширении географии доставки.

Законопроект, который предусматривает такие изменения, будет рассмотрен Государственной Думой на первом чтении на пленарном заседании 13 июня.

«Надеемся, что эксперимент подтвердит реальность механизма и законопослушность тех, кто воспользуется этим каналом. И в конечном счете это позволит распространить условия и на другие виды алкоголя и других операторов, которые смогут торговать в интернете алкогольными напитками — чтобы была конкуренция», — сказал «Парламентской газете» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.