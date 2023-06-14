Пользователи Reddit устроили забастовку

Администрация Reddit объявила о намерениях ввести плату за использование API. Эта новость вызвала негативную реакцию у пользователей и привела к забастовке.

Более 3 тысяч сообществ 12 июня стали недоступными для публичного просмотра на 48 часов. К этой акции присоединились даже крупные сообщества, такие как r/todayilearned, r/funny и r/gaming, имеющие более 30 миллионов подписчиков.

В заявлении, опубликованном модераторами сообществ, было объявлено о протесте против введения платы за использование API. Модераторы выразили недовольство и отметили, что не могут эффективно управлять сообществами, используя официальное приложение из-за его ограничений.

Плата за использование API Reddit может стать серьезной финансовой нагрузкой для компаний. Например, сервису Apollo, предоставляющему возможность настраивать интерфейс для просмотра веб-сайтов, придется платить около 20 миллионов долларов ежегодно, чтобы продолжить свою деятельность.

Эксперты рынка рассказали The Guardian, что желание Reddit взимать плату связано с тем, что их огромная база данных используется для обучения различных генеративных искусственных интеллектов. Информация, хранящаяся на платформе, стала очень ценным ресурсом.

Reddit — это социальная новостная платформа и сообщество, где пользователи могут обмениваться информацией, обсуждать различные темы и делиться контентом. Она предоставляет пользователю возможность создавать свои сообщества, называемые «субреддитами», посвященными конкретным темам или интересам.