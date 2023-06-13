НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Контент онлайн-кинотеатров изменился

Источник:
Sibnet.ru
175 0
Мультискрин на Wink
Фото: © Sibnet.ru

Число южнокорейских и турецких фильмов и сериалов впервые превысило объем голливудского контента в онлайн-кинотеатрах.

После ухода американских мейджоров с российского рынка и истечением лицензионных соглашений, в онлайн-кинотеатрах ощутимо убавилось число голливудских проектов. На замену пришли фильмы и сериала производства Южной Кореи и Турции.

Для примера, в начале года голливудских фильмов и сериалов было в 8-10 раз больше (около 2200 наименований).

Сейчас южнокорейского и турецкого контента в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах, стало больше, чем голливудского.

Аналитики насчитали от 200 до 270 единиц южнокорейского и турецкого контента в крупных видеосервисах, таких как «Кинопоиска», «Иви», Wink, Okko, KION, Premier и more.tv сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Еще по теме
Объявлена дата премьеры фильма «Веном 3»
Пиратский «Человек-паук: Паутина вселенных» возглавил прокат
Выходит сериал о настоящей женщине «Валюша»
Вин Дизель сообщил точную дату выхода «Форсажа 11»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
Боррель потребовал от России «немедленно прекратить огонь»
Обсуждение (0)
О самом главном
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Как язык тела выдает вруна
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Плюсы и минусы банного секса
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Шойгу оценил потери украинских военных
46
Кремль не увидел даже хлипкой основы для переговоров с Украиной
44
Зеленского предупредили об угрозе гибели ударной группировки ВСУ
43
Разгром колонны танков Leopard и БМП Bradley попал на видео
41
Членство Украины в НАТО поддержали 20 стран альянса