Контент онлайн-кинотеатров изменился

Число южнокорейских и турецких фильмов и сериалов впервые превысило объем голливудского контента в онлайн-кинотеатрах.

После ухода американских мейджоров с российского рынка и истечением лицензионных соглашений, в онлайн-кинотеатрах ощутимо убавилось число голливудских проектов. На замену пришли фильмы и сериала производства Южной Кореи и Турции.

Для примера, в начале года голливудских фильмов и сериалов было в 8-10 раз больше (около 2200 наименований).

Сейчас южнокорейского и турецкого контента в крупнейших российских онлайн-кинотеатрах, стало больше, чем голливудского.

Аналитики насчитали от 200 до 270 единиц южнокорейского и турецкого контента в крупных видеосервисах, таких как «Кинопоиска», «Иви», Wink, Okko, KION, Premier и more.tv сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.