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Россия разработает дальнемагистральный самолет

Источник:
РИА Новости
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Россия начала разработку собственного дальнемагистрального самолета, создан он будет к 2028-2030 годам, сообщил вице-премьер Денис Мантуров.

«С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения», — сказал Мантуров в интервью РИА Новости.

Совместная разработка самолета, пояснил Мантуров, продолжится. Вместе с тем, Россия создает и свой проект лайнера: НИЦ Институт имени Жуковского занимается исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл».

В России создан ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.

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Экономика #Транспорт и дороги
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