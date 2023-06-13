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Как сэкономить электроэнергию с помощью стиральной машинки

Источник:
Sibnet.ru
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Бытовые приборы расходуют больше электроэнергии при неправильной эксплуатации, чтобы сэкономить деньги, нужно правильно выбирать режим стиральной машины, сообщается на портале мэрии Москвы.

Так, при неполной загрузке стиральной машины теряется 10-15% электроэнергии. При температуре стирки до 90 градусов потребление электроэнергии на 30-40% выше, чем при температуре стирки 60 градусов.

«Используйте энергосберегающие программы: при увеличении продолжительности стирки можно снизить температуру воды. В этом случае экономия электроэнергии составит 45%, ведь основное потребление электроэнергии идет на нагрев воды», — говорится в сообщении.

Бытовая техника подразделяется на классы энергопотребления от A до E (буквы латинские), встречаются классы F и G. Стиральная машина класса G будет стоить гораздо дешевле, чем аналогичная модель класса А, но при этом он будет тратить слишком много энергии впустую.

Лучше при покупке бытовых приборов отдавать предпочтение энергосберегающим моделям с маркировкой А, А+, А++.

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