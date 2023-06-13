Как сэкономить электроэнергию с помощью стиральной машинки

Бытовые приборы расходуют больше электроэнергии при неправильной эксплуатации, чтобы сэкономить деньги, нужно правильно выбирать режим стиральной машины, сообщается на портале мэрии Москвы.

Так, при неполной загрузке стиральной машины теряется 10-15% электроэнергии. При температуре стирки до 90 градусов потребление электроэнергии на 30-40% выше, чем при температуре стирки 60 градусов.

«Используйте энергосберегающие программы: при увеличении продолжительности стирки можно снизить температуру воды. В этом случае экономия электроэнергии составит 45%, ведь основное потребление электроэнергии идет на нагрев воды», — говорится в сообщении.

Бытовая техника подразделяется на классы энергопотребления от A до E (буквы латинские), встречаются классы F и G. Стиральная машина класса G будет стоить гораздо дешевле, чем аналогичная модель класса А, но при этом он будет тратить слишком много энергии впустую.

Лучше при покупке бытовых приборов отдавать предпочтение энергосберегающим моделям с маркировкой А, А+, А++.