Дождь вызовет слабость и головные боли

Дождь может вызвать головную боль и слабость, это связано с изменением атмосферного давления, сообщает врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна.

Повышенная влажность воздуха в сочетании с высокой температурой воздуха затрудняет теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Из-за этого снижается работоспособность, человек быстро утомляется, становится слабым.

«Во время дождя атмосферное давление снижается. Воздух содержит меньше кислорода. Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка», — сказала Куприна.

Из-за снижения атмосферного давления может повышаться внутричерепное давление, что будет приводить к появлению головных болей.



