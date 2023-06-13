Apple создаст дешевую MR‑гарнитуру

Apple приступила к активной фаза разработки новой гарнитуры дополненной реальности (MR), она будет дешевле, чем недавно представленное устройство Vision Pro стоимостью 3,5 тысячи долларов.

Новое устройство, по данным источников Bloomberg, получит название Vision или Vision One. Apple создает его с целью привлечь больше внимания к своей экосистеме дополненной реальности.

Снижение цены новой гарнитуры может стать сложной задачей из-за высокой себестоимости комплектующих. Bloomberg предполагает, что Apple может использовать более простые дисплеи, ограничить набор камер и сенсоров, использовать старые и более дешевые процессоры и дешевый пластик.

Отмечается, что некоторые особенности, такие как дисплей EyeSight, отображающий глаза пользователя, а также фирменная система управления жестами, скорее всего, будут исключены из новой гарнитуры.

Несмотря на активную разработку MR-гарнитуры нового поколения, релиз устройства не ожидается в ближайшее время. По мнению источников Bloomberg, это произойдет только к концу 2025 года.