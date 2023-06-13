США пообещали Украине всемерную поддержку в наступлении

Коллективный Запад окажет максимальную поддержку контрнаступлению Украины и предоставит Киеву долгосрочную помощь, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы продолжим заниматься двумя вещами, и мы решительно настроены на этот счет. Мы продолжим максимально расширять нашу поддержку Украины сейчас, чтобы она смогла добиться успеха на поле боя», — цитирует ТАСС Блинкена.

Долгосрочная поддержка Украины должна создать «сильный потенциал сдерживания, дабы в будущем, если Россия решит предпринять еще одну агрессию», у нее имелся шанс успешно это отразить, отметил госсекретарь.

При этом, по словам Блинкена, Украина и Запад «хотят мир». «Но опять-таки он должен быть справедливым, он должен быть прочным. Если и когда Россия окажется готова взаимодействовать на данной основе, мы все будем готовы заниматься этим», — сказал он.

Но Россия, с точки зрения Блинкена, пока демонстрирует, что она «не готова заниматься этим».