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Башню Бурдж‑Халифа в Дубае окрасили в цвета российского флага. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Самое высокое здание в мире, башня Бурдж-Халифа в Дубае осветили в цветах российского флага в честь Дня России, официальный аккаунт башни в соцсетях опубликовал видео.

«Сегодня вечером мы присоединяемся к празднованию дружественного народа России по случаю Дня народного единства в Бурдж-Халифе. Сегодня мы вспоминаем древнюю историю, культуру и замечательные достижения русского народа, искренне желая радости, единства и процветания», — написала компания-строитель башни.


Компания также опубликовала видеозапись, на которой можно увидеть, как Бурдж-Халифа, расположенная в Дубае, окрашивается в цвета российского флага под звуки гимна.

Башня Бурдж-Халифа, состоящая из 163 этажей, содержит гостиничные номера, апартаменты, рестораны, кафе и офисы.

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